GF VIP Antonella Elia furiosa per la vittoria di Alessandra Mussolini | Il pubblico non ha capito niente ha votato quella gallina
Antonella Elia si è mostrata molto arrabbiata dopo la fine del reality, commentando duramente la vittoria di Alessandra Mussolini. La concorrente ha dichiarato che il pubblico non avrebbe capito nulla e ha espresso il suo disappunto con parole forti. Pensava di poter conquistare il primo posto e il montepremi dopo aver trascorso due mesi nella casa, ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto. La vincitrice del reality è stata l’ex europarlamentare, che ha ottenuto i voti necessari per trionfare.
Pensava di vincere e di aggiudicarsi il montepremi dopo due mesi nella casa del Grande Fratello Vip. E invece così non è stato: Antonella Elia si è dovuta accontentare del secondo posto dietro alla trionfante Alessandra Mussolini, l'ex europarlamentare rivelazione del reality show che è stata. 🔗 Leggi su Today.it
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Antonella Elia commenta il suo secondo posto e la vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip: Credevo di vincere #GFVip #ascoltitv x.com
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