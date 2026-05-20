GF VIP Antonella Elia furiosa per la vittoria di Alessandra Mussolini | Il pubblico non ha capito niente ha votato quella gallina

Antonella Elia si è mostrata molto arrabbiata dopo la fine del reality, commentando duramente la vittoria di Alessandra Mussolini. La concorrente ha dichiarato che il pubblico non avrebbe capito nulla e ha espresso il suo disappunto con parole forti. Pensava di poter conquistare il primo posto e il montepremi dopo aver trascorso due mesi nella casa, ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto. La vincitrice del reality è stata l’ex europarlamentare, che ha ottenuto i voti necessari per trionfare.

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