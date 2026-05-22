GF Vip Antonella Elia demolisce Alessandra Mussolini | Attrice? Non scherziamo

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha rilasciato dichiarazioni molto dure contro Alessandra Mussolini. Le sue affermazioni riguardano la vittoria dell’ex politica, che Elia ha definito contestata, e le sue presunte strategie durante il reality. Inoltre, Elia ha criticato aspramente la carriera dell’ex politica, rifiutando l’etichetta di attrice attribuitale dalla Mussolini. Le parole dell’opinionista hanno scatenato molte reazioni sui social e nei commenti online.

Dopo la finale del GF Vip, Antonella Elia si lascia andare a dichiarazioni durissime contro Alessandra Mussolini: dalla vittoria contestata alle accuse di strategia fino agli attacchi sulla carriera. Martedì sera si è chiusa l'ottava edizione del Grande Fratello Vip e a trionfare è stata Alessandra Mussolini, che al televoto finale ha avuto la meglio su Antonella Elia. Le due concorrenti sono state protagoniste di numerosi scontri durante il reality e, a quanto pare, l'antipatia reciproca non era soltanto una dinamica televisiva. Le dichiarazioni rilasciate dopo la finale hanno infatti confermato tensioni ancora molto forti. Antonella Elia sbotta dopo la finale del GF Vip Subito dopo la puntata conclusiva, Antonella Elia non ha nascosto la delusione per la mancata vittoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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GF Vip, Antonella Elia contro Mussolini: rottura definitiva

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