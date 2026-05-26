Alessandra Celletti | nuove emozioni in musica
Alessandra Celletti torna a comporre musica, concentrandosi su suoni delicati e sottili. In un silenzio profondo, utilizza strumenti acustici per creare atmosfere intime e rarefatte. Le sue nuove composizioni si concentrano su sonorità leggere, quasi come un respiro, e trasmettono emozioni pure e immediate. La musica si fa materia sottile, un viaggio nell’infinitamente piccolo, dove ogni nota è un gesto delicato e preciso.
Nel silenzio più profondo, là dove il suono si fa respiro e la musica diventa materia sottile, Alessandra Celletti torna a esplorare l’infinitamente piccolo. La raffinata pianista romana pubblica una pregevole riedizione di Ultraminimal piano essence (revisited), arricchita da tre straordinari brani inediti che ampliano ulteriormente l’universo sonoro dell’opera originale. Ad anticipare questo nuovo viaggio è il singolo Hypnagogia, già disponibile sulle principali piattaforme digitali https:open.spotify.comtrack1zOAUwFJxoIFi2pCDRZUJy?si=f74108e151f848ce. Una composizione sospesa, rarefatta, capace di trasformare il pianoforte in una soglia tra realtà e immaginazione. 🔗 Leggi su Funweek.it
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