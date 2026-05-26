Alessandra Celletti | nuove emozioni in musica

Notizia in breve

Alessandra Celletti torna a comporre musica, concentrandosi su suoni delicati e sottili. In un silenzio profondo, utilizza strumenti acustici per creare atmosfere intime e rarefatte. Le sue nuove composizioni si concentrano su sonorità leggere, quasi come un respiro, e trasmettono emozioni pure e immediate. La musica si fa materia sottile, un viaggio nell’infinitamente piccolo, dove ogni nota è un gesto delicato e preciso.