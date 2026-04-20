Dante in Musica | Alessandra Celletti firma la prima assoluta

A Noli, le antiche mura si sono riempite di suoni con la prima assoluta di un progetto musicale dedicato a Dante Alighieri. Alessandra Celletti ha composto e interpretato un brano che trasporta la poesia dell’autore fiorentino in una versione contemporanea. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico locale e appassionati di musica e letteratura. L’esibizione si è svolta in una cornice storica, creando un collegamento tra passato e presente.

La poesia immortale di Dante Alighieri torna a risuonare tra le antiche mura di Noli, trasformandosi in musica contemporanea. Sabato 25 aprile alle ore 18, nello scenografico Oratorio di Sant’Anna, andrà in scena la terza edizione di Dante In Musica, il progetto ideato dalla Fondazione Culturale Sant’Antonio per valorizzare il legame storico e letterario tra il borgo ligure e il Sommo Poeta. Protagonista sarà la pianista e compositrice romana Alessandra Celletti, artista di fama internazionale che presenterà in prima esecuzione assoluta il suo brano “Salire alle stelle”, ispirato al canto XXXIII del Purgatorio della Divina Commedia. Un ritorno molto atteso, dopo il successo delle passate edizioni, che conferma la vocazione della rassegna a coniugare tradizione e sperimentazione.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Al Cango la prima assoluta di Kinkaleri in "Some dances on dickfaces" L’Italiana in Algeri, la prima assoluta a Reggio Emilia: “Una macchina scenica sempre in movimento”Reggio Emilia, 19 FEBBRAIO 2026 – ‘L’Italiana in Algeri’ di Gioachino Rossini, nel nuovo allestimento prodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio... Altri aggiornamenti Si parla di: Torna Dante in Musica, Alessandra Celletti firma la prima assoluta. Stop Femicides, l’album più coraggioso di Alessandra Celletti per dire basta ai femminicidiIn occasione della Giornata internazionale della donna, la pianista romana Alessandra Celletti pubblica STOP FEMICIDES. Disponibile su tutti gli store e le piattaforme digitali, è l’album più ... ilmessaggero.it La pianista Alessandra Celletti presenta il suo nuovo lavoro Ultraminimal Piano Essence.Ultraminimal Piano Essence è il titolo del nuovo progetto discografico della pianista e compositrice Alessandra Celletti ed è pubblicato da Dark Companion. Già disponibile sulle piattaforme ... tgcom24.mediaset.it