musica senza la spina tutte le emozioni di baba

Baba presenta un nuovo progetto musicale in cui le canzoni sono nate come storie, trattando emozioni, temi sociali e vicende umane. La chitarra svolge un ruolo centrale, non come virtuosismo, ma come voce guida che indica la strada dell’ascolto. La musica si distingue per un approccio senza l’uso della spina, puntando sull’autenticità delle emozioni trasmesse.

Canzoni che nascono come storie e che raccontano emozioni, temi sociali e vicende umane. Brani in cui la chitarra è un tessuto fondamentale, ma non come espressione di virtuosismo, bensì come voce che conduce, che indica la strada dell’ascolto. Un eclettismo sonoro che mescola la lezione della musica d’autore con quella del pop più raffinato, della new wave, del rock e delle sonorità internazionali contemporanee. Tutto questo è il percorso artistico di Baba, il progetto del chitarrista e cantautore brianzolo Marco Mazzini (nella foto), che stasera si potrà apprezzare dal vivo, in acustico, sul palco del Railroad Brewing di Seregno: oggi dalle 21 il birrificio di via Montello ospiterà infatti un nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“, l’iniziativa curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

