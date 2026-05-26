Alec Ross ha dichiarato di essere un americano innamorato dell’Italia, sottolineando che il suo affetto non si limita alla bellezza del paese. Ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti aiuta a disamericanizzarsi. Ross ha spiegato che il suo amore per l’Italia va oltre l’estetica, senza entrare nei dettagli di altri motivi. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, senza ulteriori precisazioni o commenti.

"Un americano innamorato dell’Italia", Alec Ross, ok come suo biglietto di presentazione? "Precisando che il mio amore non è solo per la bellezza (che è più di un apparato decorativo). Ma anche per la cultura, il carattere della gente, la diversità e complessità del Bel Paese, dall’Alto Adige alla Basilicata". Nato in West Virginia nel 1971, americano da quante generazioni? "I miei bisnonni emigrarono dalle montagne d’Abruzzo all’inizio del XX secolo. Il mio caro nonno J. Raymond Di Paolo, che vendeva telefoni porta a porta e lavorava come fornaio, e si affermò fino a coprire un ruolo di alto livello nel governo degli Stati Uniti, incarna perfettamente il Sogno Americano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alec Ross e l’amore per l’Italia: "Trump vi aiuta a disamericanizzarvi"

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