Su Noi Magazine le interviste a Alec Ross e Pablo Trincia tra AI giovani e media e l’emozionante Change the World all’Onu
Su Noi Magazine sono stati pubblicati interviste a esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e dei media, affrontando temi legati ai giovani e alle innovazioni digitali. Inoltre, è stato presentato il progetto “Change the World” presso le Nazioni Unite, un evento che ha coinvolto diverse scuole e università in varie città italiane. Le quattro edizioni hanno visto coinvolti istituti di Messina, Reggio e Cosenza, tra le altre località.
Scuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì 9 aprile Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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