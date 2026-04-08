Su Noi Magazine le interviste a Alec Ross e Pablo Trincia tra AI giovani e media e l’emozionante Change the World all’Onu

Su Noi Magazine sono stati pubblicati interviste a esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e dei media, affrontando temi legati ai giovani e alle innovazioni digitali. Inoltre, è stato presentato il progetto “Change the World” presso le Nazioni Unite, un evento che ha coinvolto diverse scuole e università in varie città italiane. Le quattro edizioni hanno visto coinvolti istituti di Messina, Reggio e Cosenza, tra le altre località.