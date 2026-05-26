Alcol fumo e rischi per le donne | in Questura focus su prevenzione e stili di vita sani

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Questura si è svolto un convegno intitolato “Cambia aria, cambia serata!” rivolto a poliziotti e personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. L’evento ha affrontato i rischi legati al consumo di alcol e fumo, con particolare attenzione alle donne. Sono stati presentati aspetti sulla prevenzione e sugli stili di vita sani, senza approfondimenti su cause o conseguenze specifiche. La discussione si è concentrata su pratiche di sensibilizzazione e informazione.

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ANCONA- “Cambia aria, cambia serata!” è il titolo del convegno che si è svolto nei giorni scorsi in Questura e rivolto a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con l’obiettivo di sensibilizzare sui danni derivanti dal consumo di alcolici e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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