Benessere cervello Leonardi Salute | Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer

Il ministero della Salute ha annunciato un rafforzamento delle iniziative dedicate alla prevenzione delle malattie neurologiche, con particolare attenzione alla promozione di stili di vita sani. È stato istituito un Fondo Alzheimer e si intensificano le collaborazioni tra istituzioni, società scientifiche e Regioni per migliorare la salute cerebrale della popolazione. La strategia si concentra sull'adozione di comportamenti corretti e su interventi mirati.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Il ministero della Salute rafforza l'impegno nella prevenzione delle malattie neurologiche, puntando su stili di vita corretti e sulla collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e Regioni". Lo ha sottolineato Giovanni Leonardi, capo del Dipartimento One Health del ministero della Salute, intervenendo alla conferenza stampa 'Salute del cervello - prevenzione, politiche, prospettive', nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. Durante l'iniziativa, promossa dalla senatrice Tilde Minasi, Società italiana di neurologia (Sin), Croce rossa italiana e Fondazione Aletheia hanno firmato il protocollo d'intesa per la prevenzione neurologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Benessere cervello, Leonardi (Salute): "Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer" Articoli correlati Leggi anche: Salute, Ddl per promuoverla a scuola, lezioni e laboratori su stili di vita sani Leggi anche: Sovrappeso 1 bimbo su 3, i consigli dei pediatri per stili di vita sani Contenuti utili per approfondire Fondo Alzheimer Salute cervello, firmato in Senato un accordo per favorire la prevenzione neurologicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Salute cervello, firmato in Senato un accordo per favorire la prevenzione neurologica ... tg24.sky.it Salute del cervello: Fondazione Aletheia con SIN e CRI per la prevenzioneROMA (ITALPRESS) – Società Italiana di Neurologia (SIN), Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia hanno firmato nella Sala Nassirya del Senato il protocollo d’intesa che dà avvio alla campagna nazio ... lagazzettadelmezzogiorno.it