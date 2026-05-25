A Bagnoli Irpino, un esperto ha sottolineato che l'abuso di farmaci e gli stili di vita poco salutari rappresentano un rischio crescente per i giovani. Durante un evento, ha evidenziato l’importanza di promuovere la prevenzione e adottare abitudini sane per contrastare queste problematiche. Nessuna altra persona o ente è stata coinvolta direttamente nel discorso.

Salute e prevenzione, Bassetti lancia l’allarme: “Abuso di farmaci e stili di vita sbagliati mettono a rischio i giovani”. “conoscere i rischi che provocano alla salute l’abuso di farmaci e gli stili di vita non sani per prevenire malattie infettive e tumori, così salviamo i giovani”. È quanto sottolineato dal medico infettivologo Matteo Bassetti nell’ambito del premio scientifico “ Leonardo Di Capua ” che gli è stato conferito nelle scorse ore a Bagnoli Irpino. Successo per la Campania e l’Irpinia divenute protagoniste del dibattito nazionale scientifico di medici italiani sulla divulgazione scientifica per la diffusione della cultura della prevenzione dei tumori tra i giovani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bassetti a Bagnoli Irpino: “Prevenzione e stili di vita sani per salvare i giovani”

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