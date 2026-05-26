Alcol alla guida maggio nero sulle strade della provincia

A maggio 2026, nelle strade della provincia di Pordenone, si sono verificati numerosi incidenti collegati all’uso di alcol alla guida. Il mese si è concluso con un aumento dei casi di conducenti sotto l’effetto di alcol, evidenziando un trend preoccupante rispetto ai mesi precedenti. La statistica riflette un incremento rispetto agli altri periodi dell’anno, senza indicare specifici dati numerici.

Il bilancio del mese di maggio 2026 sulle strade della provincia di Pordenone restituisce una fotografia preoccupante: l’abuso di alcol alla guida continua a rappresentare un grave rischio per la sicurezza pubblica. I controlli intensificati dai Carabinieri del Comando Provinciale hanno permesso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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