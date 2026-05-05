Stretta sulle strade | nove denunciati per alcol e droga alla guida

Nelle ultime tre settimane, le forze dell’ordine di Pordenone, Sacile e Spilimbergo hanno effettuato numerosi controlli sulle strade principali della provincia. Durante queste operazioni, sono stati denunciati nove automobilisti trovati alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L’attività si è concentrata sulla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi che coinvolgono la circolazione stradale.

Nelle ultime tre settimane, le Compagnie dei Carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo hanno condotto un’intensa attività di controllo del territorio sulle principali arterie stradali della provincia, finalizzata a prevenire e reprimere le condotte di guida pericolose.L’operazione ha portato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Bagarres et cambriolages, la police de Paris en alerte

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