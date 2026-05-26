Alberi in via Bonante rischiano di morire la denuncia di Lucia Aprile | C' è la mano dell' uomo

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli alberi in via Bonante sono stati danneggiati e rischiano di seccarsi e morire. La denuncia arriva da una residente che sostiene che il danno sia stato causato dall'intervento umano. Non sono state riscontrate cause legate alle alte temperature o a malattie delle piante. Le piante colpite si trovano lungo la strada e sono state segnalate come a rischio di deterioramento permanente.

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Alberi danneggiati che rischiano di seccarsi e morire. Accade in via Bonante, ma non si tratta né del caldo, né di una malattia. Dietro c'è la mano dell'uomo. La denuncia arriva dall'assessora all'Ambiente, Lucia Aprile, che attraverso i social ha documentato con alcune foto i danni subiti dagli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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