Alberi in via Bonante rischiano di morire la denuncia di Lucia Aprile | C' è la mano dell' uomo

Notizia in breve

Gli alberi in via Bonante sono stati danneggiati e rischiano di seccarsi e morire. La denuncia arriva da una residente che sostiene che il danno sia stato causato dall'intervento umano. Non sono state riscontrate cause legate alle alte temperature o a malattie delle piante. Le piante colpite si trovano lungo la strada e sono state segnalate come a rischio di deterioramento permanente.