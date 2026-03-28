A Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento internazionale dedicato al settore della bellezza, si sono concentrati gli acquisti di buyer provenienti da 68 Paesi. Le preferenze principali riguardano prodotti innovativi, tendenze legate al K-Beauty e soluzioni sostenibili. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per analizzare le evoluzioni del mercato e le scelte degli operatori internazionali.

Bologna, 28 mar. - (Adnkronos) - Innovazione, ricerca e sostenibilità guidano le scelte dei buyer internazionali a Cosmoprof Worldwide Bologna, che riunisce espositori da 68 Paesi e si conferma osservatorio privilegiato sulle dinamiche del settore. Le aziende italiane restano un punto di riferimento grazie agli elevati investimenti in ricerca e sviluppo, mentre continua l'espansione della K-Beauty, sempre più richiesta per la sua capacità di introdurre novità e tecnologie all'avanguardia. Forte anche l'interesse per fragranze e skincare, che si conferma il segmento principale, seguito dal comparto hair. Proprio i capelli rappresentano uno dei fronti più dinamici: dalla diffusione dei trattamenti Head Spa di ispirazione orientale fino a dispositivi hi-tech e sistemi colore connessi per i saloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Cosmoprof buyer globali puntano su innovazione, K-Beauty e sostenibilità

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