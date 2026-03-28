A Cosmoprof buyer globali puntano su innovazione K-Beauty e sostenibilità

Da iltempo.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento internazionale dedicato al settore della bellezza, si sono concentrati gli acquisti di buyer provenienti da 68 Paesi. Le preferenze principali riguardano prodotti innovativi, tendenze legate al K-Beauty e soluzioni sostenibili. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per analizzare le evoluzioni del mercato e le scelte degli operatori internazionali.

Bologna, 28 mar. - (Adnkronos) - Innovazione, ricerca e sostenibilità guidano le scelte dei buyer internazionali a Cosmoprof Worldwide Bologna, che riunisce espositori da 68 Paesi e si conferma osservatorio privilegiato sulle dinamiche del settore. Le aziende italiane restano un punto di riferimento grazie agli elevati investimenti in ricerca e sviluppo, mentre continua l'espansione della K-Beauty, sempre più richiesta per la sua capacità di introdurre novità e tecnologie all'avanguardia. Forte anche l'interesse per fragranze e skincare, che si conferma il segmento principale, seguito dal comparto hair. Proprio i capelli rappresentano uno dei fronti più dinamici: dalla diffusione dei trattamenti Head Spa di ispirazione orientale fino a dispositivi hi-tech e sistemi colore connessi per i saloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

a cosmoprof buyer globali puntano su innovazione k beauty e sostenibilit224
© Iltempo.it - A Cosmoprof buyer globali puntano su innovazione, K-Beauty e sostenibilità

Articoli correlati

OroArezzo 2026: 400 buyer globali per rilanciare l’export aretinoOroArezzo 2026 si prepara a illuminare il settore dell'oreficeria e gioielleria dal 9 al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi.

Bialetti: nuovi investitori per l’icona del caffè italiano. Loro Piana e Zambon puntano su design e innovazione.La storica azienda Bialetti, simbolo del design e del caffè espresso made in Italy, vede una significativa evoluzione nella sua compagine societaria.

Approfondimenti e contenuti su Cosmoprof buyer

Temi più discussi: A Cosmoprof buyer globali puntano su innovazione, K-Beauty e sostenibilità; Fiere, al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna; Fiere, a Cosmoprof trionfano hi-tech, fragranze e longevità; Commissione europea richiama le piattaforme per adulti: stop agli accessi dei minori o scatteranno sanzioni.

a cosmoprof buyer globaliCosmoprof Worldwide Bologna 2026: l’ecosistema globale del beautyNato a Bologna oltre cinquant’anni fa e oggi riconosciuto come hub globale dell’industria della bellezza, Cosmoprof Worldwide Bologna si prepara ad ... ilsole24ore.com

a cosmoprof buyer globaliBruzzone, Cosmoprof evento chiave per sviluppo globale del settoreBologna, 26 mar. - (Adnkronos) - Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 rappresenta un appuntamento assolutamente necessario per lo sviluppo ... notizie.tiscali.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.