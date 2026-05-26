Albalonga calcio Camerini conferma Panella | Ha meritato di proseguire il percorso

Il tecnico Ruggero Panella continuerà a guidare l’Albalonga anche nella prossima stagione di Serie D. La conferma arriva dal direttore sportivo, che ha dichiarato che il tecnico ha meritato di proseguire il suo percorso con la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo che si era ipotizzato un possibile cambio di allenatore.

Albano (Rm) – La cosa era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità. La serie D dell’Albalonga sarà guidata anche l’anno prossimo da mister Ruggero Panella. Al tecnico, già nello staff dell’ex allenatore Pino Ferazzoli dall’inizio della stagione 2024-25, era stato affidato il timone della squadra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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