Calcio - D | girone E Maraia | Tau ha meritato

Un misero punticino. E’ quello che separa il Tau Altopascio dalla matematica conquista dei play-off, traguardo che verrebbe raggiunto per la terza stagione consecutiva in serie "D". Un piccolo record. E’ vero che non portano a nessuna promozione, ma rappresentano una soddisfazione, perché significa arrivare tra le prime cinque. Gli amaranto di Maraia sono, adesso, secondi, anche se Siena e Prato stanno rinvenendo forte, vogando a ritmi elevatissimi, come avrebbe commentato il mitico Galeazzi. Il Tau ha faticato contro la penultima della classe, il Cannara, che inseguiva i play-out, in una gara con poca intensità e ritmi bassi. Venti punti nel girone di ritorno, contro i trentasei dell’andata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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