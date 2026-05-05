Albalonga calcio Sirignano | Il play off? Non era un traguardo scontato fino a due mesi fa

L’Albalonga calcio ha raggiunto la qualificazione ai play off del campionato di serie D, dopo aver superato due sconfitte consecutive contro le prime della classe. La squadra, guidata dal presidente Bruno Camerini, ha ottenuto questo risultato per la quinta volta negli ultimi nove tornei, nonostante le battute d’arresto contro Trastevere e Scafatese. L’allenatore Sirignano ha commentato che il raggiungimento di questa fase non era scontato fino a due mesi fa.

Albano (Rm) – L’Albalonga è ai play off. Nonostante la doppia sconfitta contro le battistrada del girone Trastevere e Scafatese, la squadra del presidente Bruno Camerini ha conquistato (di nuovo) i play off di serie D per la quinta volta negli ultimi nove campionati. Li giocherà (da quinta.🔗 Leggi su Romatoday.it

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