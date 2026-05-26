Casa Riformista celebra la vittoria al primo turno di Nello Pizza, eletto sindaco con un risultato che definiscono storico. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea il successo elettorale ottenuto. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti delle preferenze o sulle percentuali di voto, né sono stati annunciati eventuali piani futuri. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla soddisfazione per l’esito delle elezioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Casa Riformista accoglie con grande entusiasmo la vittoria al primo turno del neo-eletto sindaco Nello Pizza. Un risultato di rilievo, frutto di un lavoro corale che ha saputo intercettare e interpretare con chiarezza la domanda di cambiamento della città. Il consigliere regionale Enzo Alaia, leader irpino del gruppo politico, esprime profonda gratitudine ai 32 candidati che con impegno e dedizione hanno composto la squadra riformista. Il contributo di Casa Riformista è stato determinante per chiudere la competizione al primo turno, dimostrando come il progetto sia riuscito a catalizzare il consenso di una significativa area moderata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alaia e Palmieri: “Risultato storico per Casa Riformista”

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