casa riformista la presentazione della lista

Arezzo si prepara a ospitare la presentazione della lista di Casa Riformista, prevista per lunedì 11 maggio alle 18:30. L’evento si svolgerà nella città toscana e vedrà la partecipazione dei rappresentanti del partito. La presentazione rappresenta un momento importante per il gruppo politico, che intende ufficializzare i candidati e le strategie in vista delle prossime elezioni.

Arezzo, 10 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio, alle ore 18,30, avrà luogo la presentazione della lista di Casa Riformista. «Siete tutti invitati a partecipare per conoscere i 21 candidati (11 donne e 10 uomini) che compongono la squadra di questa lista, sotto il medesimo simbolo utilizzato nell’ottobre 2025 per le elezioni regionali dal Presidente Eugenio Giani. E’ una lista costruita per la quasi totale da cittadine e cittadini che per la prima volta si propongono al voto popolare». Molto variegata la composizione: si va da professionisti della sanità privata, di quella pubblica e di quella convenzionata, a due docenti e dirigenti scolastici,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ulivelli (Italia Viva): possibile lista o contributo alla lista del candidato sindaco

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