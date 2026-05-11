In vista delle elezioni provinciali del 6 giugno per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Avellino, il consigliere regionale ha rivolto un appello a tutti gli amministratori coinvolti nel voto. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in vista della consultazione elettorale. Nessuna dichiarazione o commento ulteriore è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle intenzioni dietro l’appello.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista della scadenza elettorale del prossimo 6 giugno per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Avellino, il consigliere regionale Enzo Alaia i nterviene nel dibattito politico lanciando un appello a tutti gli amministratori chiamati al voto. L’attuale fase, segnata dalla concomitanza con gli importanti appuntamenti amministrativi nei comuni e da equilibri territoriali in costante evoluzione, impone una riflessione seria sul futuro dell’Ente. In un sistema di elezione di secondo livello, dove il voto di sindaci e consiglieri costituisce l’asse portante della rappresentanza, appare evidente come frammentazioni e fughe in avanti rischino di produrre una pericolosa paralisi politica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, Alaia ( Casa riformista) si appella al Presidente unitario

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