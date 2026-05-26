Al via il rifacimento dei sottoservizi di via Dante fine lavori entro Natale

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori per il rifacimento dei sottoservizi di via Dante sono iniziati il 10 giugno, subito dopo il passaggio della Mille Miglia in città. L'intervento riguarda le infrastrutture sotterranee lungo la strada e si concluderà entro Natale. Durante i lavori, alcune porzioni di via Dante potrebbero essere soggette a restrizioni o deviazioni del traffico. La durata stimata dell'intervento è di circa sei mesi.

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Prendono il via a partire dal 10 giugno, subito dopo il passaggio della Mille Miglia in città, i lavori per il rifacimento dei sottoservizi di via Dante. Proseguiranno fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di concludersi prima delle feste natalizie. Il tratto interessato sarà quello che da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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