Ex Veneta verso la fine dei lavori Il calendario delle riaperture | Opere concluse entro dicembre

I lavori per l’interramento dell’ex Veneta, che collega Bologna a Portomaggiore, sono quasi terminati. I cantieri sono in fase avanzata e si prevede che tutte le opere siano concluse entro dicembre. La fine dei lavori segna il prossimo step nel processo di riapertura della linea ferroviaria, che ha richiesto diversi mesi di interventi e lavori di sistemazione.

I cantieri per l'interramento dell'ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, si avviano verso la conclusione. La Regione ha pubblicato il calendario delle strade che verranno riaperte tra maggio e settembre: "I lavori sono in fase avanzata e consentono di prevedere la conclusione della quasi totalità delle opere superficiali entro dicembre". Sul fronte ferroviario, la prima tratta della galleria – da via Zanolini a via Rimesse – è completata. La seconda, da via Rimesse a via Larga, ha raggiunto invece un avanzamento dell'80%. Procedono poi gli interventi in superficie. "Incidono sulle tempistiche le operazioni relative ai sottoservizi – scrive la Regione – la cui installazione è in capo ai gestori e comporta fasi operative autonome".