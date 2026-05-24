Martedì alle 9 si svolgerà l'apertura del ‘Campania Young Festival’, con la prima lezione del progetto ‘Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!’. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Campania e gestita dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport, coinvolge giovani e scuole della regione. La giornata prevede interventi e attività dedicate ai partecipanti, con l’obiettivo di promuovere l'inclusione e la partecipazione giovanile.

Tempo di lettura: 3 minuti È fissato per martedì prossimo alle ore 9 il suono della prima campanella del progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport. Un vero e proprio Festival, in programma dal 26 al 29 maggio nel Teatro dei Piccoli a Napoli, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio e a cura della regista Nadia Baldi. L’appuntamento, formativo e creativo, coinvolgerà 750 studenti di 41 istituti secondari di secondo grado della regione Campania, che, dopo una propedeutica fase laboratoriale durata 3 mesi, avranno ora la possibilità di presentare al pubblico gli esiti del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cultura, parte il ‘Campania Young Festival’

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