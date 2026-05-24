Cultura parte il ‘Campania Young Festival’

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì alle 9 si svolgerà l'apertura del ‘Campania Young Festival’, con la prima lezione del progetto ‘Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!’. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Campania e gestita dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport, coinvolge giovani e scuole della regione. La giornata prevede interventi e attività dedicate ai partecipanti, con l’obiettivo di promuovere l'inclusione e la partecipazione giovanile.

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Tempo di lettura: 3 minuti È fissato per  martedì prossimo alle ore 9  il suono della prima campanella del progetto  Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla  Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport. Un vero e proprio Festival, in programma dal  26 al 29 maggio  nel  Teatro dei Piccoli a Napoli,  organizzato dalla  Fondazione Campania dei Festival, con la   direzione artistica di  Ruggero Cappuccio  e a cura della regista  Nadia Baldi. L’appuntamento, formativo e creativo, coinvolgerà  750 studenti di 41 istituti  secondari di secondo grado della regione Campania, che, dopo una propedeutica fase laboratoriale durata 3 mesi, avranno ora la possibilità di presentare al pubblico gli esiti del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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