Campania Young festival 750 studenti diventano artisti | dal 26 maggio a Napoli nel Teatro dei Piccoli

È fissato per martedì prossimo alle ore 9 il suono della prima campanella del progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport. Un vero e proprio Festival, in programma dal 26 al 29 maggio nel Teatro dei Piccoli a Napoli, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio e a cura della regista Nadia Baldi. L’appuntamento, formativo e creativo, coinvolgerà 750 studenti di 41 istituti secondari di secondo grado della regione Campania, che, dopo una propedeutica fase laboratoriale durata 3 mesi, avranno ora la possibilità di presentare al pubblico gli esiti del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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