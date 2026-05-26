Al teatro Galli arriva il progetto Incontra Geopop | School Edition | coinvolti centinaia di studenti

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rimini, presso il teatro Galli, si svolge il progetto “Incontra Geopop: School Edition”, promosso da Ciaopeople e Valore D. L’iniziativa coinvolge centinaia di studenti delle scuole superiori e mira a indirizzarli verso percorsi universitari nelle discipline STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

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Arriva a Rimini “Incontra Geopop: School Edition”, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi universitari Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Dopo Bari e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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