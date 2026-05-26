Al teatro Galli arriva il progetto Incontra Geopop | School Edition | coinvolti centinaia di studenti

A Rimini, presso il teatro Galli, si svolge il progetto “Incontra Geopop: School Edition”, promosso da Ciaopeople e Valore D. L’iniziativa coinvolge centinaia di studenti delle scuole superiori e mira a indirizzarli verso percorsi universitari nelle discipline STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Arriva a Rimini “Incontra Geopop: School Edition”, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi universitari Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Dopo Bari e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Geopop arriva a Bari: studenti protagonisti tra scienza, innovazione e percorsi STEMA Bari prende il via “Incontra Geopop: School Edition”, un progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori.

Leggi anche: Salerno, oltre 2700 studenti coinvolti nel progetto Non fare lo sbronzo: al via l’ultima settimana di incontri

Argomenti più discussi: Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esaurito; Rimini. Eventi, capitale della musica e del benessere: dalla data zero di Vasco a Riminiwellness, tutti gli eventi che danno il via all’estate fino al 2 giugno; A Città della Scienza mercoledì 27 maggio alle ore 10: Incontra Geopop: School Edition.

I divulgatori protagonisti del web: Geopop arriva al teatro GalliArriva a Rimini Incontra Geopop: School Edition, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni ... msn.com