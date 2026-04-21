Geopop arriva a Bari | studenti protagonisti tra scienza innovazione e percorsi STEM

A Bari prende il via “Incontra Geopop: School Edition”, un progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori. L’iniziativa, promossa da Ciaopeople in collaborazione con Valore D, coincide con la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività legate a scienza, innovazione e percorsi STEM, offrendo loro uno spazio di confronto e approfondimento.