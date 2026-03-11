Frankenstein al Teatro della Tosse esperienza immersiva tra cuffie wireless e ambientazioni virtuali

Al Teatro della Tosse è in scena “Frankenstein”, uno spettacolo immersivo curato da Ivonne Capece, che firma drammaturgia e regia in una produzione di Elsinor Centro di produzione teatrale. La rappresentazione combina cuffie wireless e ambientazioni virtuali, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa. La messa in scena propone un nuovo modo di interpretare l’opera di Mary Shelley e la figura della sua inquietante creatura.

In questa versione di Ivonne Capece, che ne cura drammaturgia e regia, una produzione Elsinor Centro di produzione teatrale, "Frankenstein" è un originale rovesciamento del modo con cui siamo soliti guardare all'opera di Mary Shelley e alla sua inquietante creazione.