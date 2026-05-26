Al Teatro Apparte spettacolo a sostegno dell' affido familiare | sul palco attori e musicisti

Al Teatro Apparte si è tenuto uno spettacolo a favore dell'affido familiare, con performance di attori, musicisti e danzatori. Sul palco sono saliti artisti come Adriano Fazio, Giovanna Velardi, Elisa Parrinello, gli attori del Teatro Ditirammu e la band GeneriKa. L’evento ha combinato musica, danza e recitazione per sensibilizzare sul tema dell’affido familiare.

Uno spettacolo evento a sostegno dell'affido familiare tra musica, danza e recitazione. Sul palco Adriano Fazio, Giovanna Velardi, Elisa Parrinello e gli attori del Teatro Ditirammu, la band GeneriKa. Presentano Raimondo Pilato e Massimo De Trovato. Lo spettacolo è promosso dall'Afap Associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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