Gli occhi di Omero | al Teatro Apparte lo spettacolo con Fanny Gilles
Al Teatro Apparte di Palermo è in scena “Gli occhi di Omero”, uno spettacolo interpretato da Fanny Gilles, scritto e diretto da Francesco Zarzana e dalla stessa Gilles. Lo spettacolo include musiche originali composte dalla Gilles e si propone di portare sul palco una rappresentazione ispirata all’universo omerico. La produzione coinvolge anche le musiche composte dalla protagonista.
Arriva al Teatro Apparte di Palermo lo spettacolo “Gli occhi di Omero (Les yeux d’Homère)”, con Fanny Gilles, scritto e diretto da Francesco Zarzana e Fanny Gilles, con musiche originali della stessa Gilles. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 marzo 2026 alle ore 21:00 e domenica 22 marzo 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Articoli correlati
"Mrs Pandolfire": ultima replica per lo spettacolo che vede Antonio Pandolfo nei panni di una donna al Teatro ApparteDopo i sold-out delle precedenti date, “Mrs Pandolfire”, il nuovo spettacolo con Antonio Pandolfo, torna sul palco del Teatro Apparte sabato 7 marzo,...
“Hello goodbye… John”: spettacolo tributo ai leggendari FabFour e a Lennon al Teatro ApparteVenerdì 13 marzo, alle ore 21, il Teatro Apparte (via Furitano 5A) ospiterà “Hello goodbye.