Gli occhi di Omero | al Teatro Apparte lo spettacolo con Fanny Gilles

Al Teatro Apparte di Palermo è in scena “Gli occhi di Omero”, uno spettacolo interpretato da Fanny Gilles, scritto e diretto da Francesco Zarzana e dalla stessa Gilles. Lo spettacolo include musiche originali composte dalla Gilles e si propone di portare sul palco una rappresentazione ispirata all’universo omerico. La produzione coinvolge anche le musiche composte dalla protagonista.