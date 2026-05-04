60 Voglia di Ballare | i Jack And The Starlighters sul palco del Teatro Apparte

Da palermotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Jack And The Starlighters si esibirà sul palco del Teatro Apparte con lo spettacolo intitolato “60 Voglia di Ballare”. L’evento promette di riportare il pubblico a vivere le atmosfere e i suoni di un decennio che ha avuto un ruolo importante nella storia della musica e della cultura. La performance sarà una sequenza di brani e melodie tipiche di quegli anni, con un’attenzione particolare alla ricostruzione stilistica e musicale.

Un tuffo nell’energia e nel ritmo di un decennio che ha segnato la storia della musica e della società. Dal 9 al 17 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “60 Voglia di Ballare”, uno spettacolo coinvolgente che porta sul palco l’atmosfera degli anni Sessanta attraverso un mix di musica dal vivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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