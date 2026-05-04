60 Voglia di Ballare | i Jack And The Starlighters sul palco del Teatro Apparte

Il gruppo Jack And The Starlighters si esibirà sul palco del Teatro Apparte con lo spettacolo intitolato “60 Voglia di Ballare”. L’evento promette di riportare il pubblico a vivere le atmosfere e i suoni di un decennio che ha avuto un ruolo importante nella storia della musica e della cultura. La performance sarà una sequenza di brani e melodie tipiche di quegli anni, con un’attenzione particolare alla ricostruzione stilistica e musicale.

Un tuffo nell’energia e nel ritmo di un decennio che ha segnato la storia della musica e della società. Dal 9 al 17 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “60 Voglia di Ballare”, uno spettacolo coinvolgente che porta sul palco l’atmosfera degli anni Sessanta attraverso un mix di musica dal vivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sul palco del teatro di Montecarotto “Via dei Matti 43”, per la stagione di prosa 'L’ora del Teatro'.MONTECAROTTO - Sabato 11 aprile alle ore 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita “Via dei Matti 43”, monologo teatrale scritto e interpretato... "Kohlhaas" di Marco Baliani sul palco del Teatro PeroniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Lo... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 60 Voglia di Ballare: al Teatro Apparte un viaggio negli anni ’60 tra musica, storia ed emozioni; Al via le riprese di dieci cortometraggi della scuola di cinema Piano Focale. Vienimi (a ballare), nuovo brano di Aiello: c’è voglia di ripresaRoma, 6 lug. (askanews) – Vienimi (a ballare), è un invito alla leggerezza, non alla superficialità, per un’estate di ripartenza e di rinascita. E’ il nuovo brano scritto da Aiello, cantautore di ... affaritaliani.it