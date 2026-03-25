Al Festival del Cinema di Bari, il regista Giuseppe Tornatore ha incontrato il pubblico in un evento affollato. Durante l’incontro, ha parlato delle sue esperienze e delle occasioni mancate nella sua carriera cinematografica. L’evento si è svolto nel contesto del BIF&ST, attirando numerosi spettatori interessati a ascoltare le sue parole.

Un bagno di folla per l’incontro con il pubblico di Giuseppe Tornatore, ieri al Bif&st dove il regista premio Oscar protagonista di una retrospettiva che ne ripercorre la filmografia, da “Il Camorrista” a “Brunello – Il visionario garbato”, ha ricevuto il Premio Bif&st Arte del cinema, e dove in mattinata in un affollato Teatro Petruzzelli ha dialogato appassionatamente con il giornalista Paolo Mereghetti dopo la proiezione de “La migliore offerta”, vincitore nel 2013 di sei David di Donatello, partendo proprio dai suoi inizi: “Sin da piccolo avevo l’attrazione per il cinema ma non avevo gli strumenti per fare delle riprese. La macchina fotografica era più accessibile, e quando scoprii la fotografia di Ferdinando Scianna e del mio maestro Mimmo Pintacuda ebbi una folgorazione: si poteva fotografare la vita a sua insaputa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Le mie ferite per i film che non sono riuscito a fare”: Giuseppe Tornatore si racconta al Festival del Cinema di Bari

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