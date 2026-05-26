Al San Gerardo si scopre come l’Intelligenza artificiale aiuta a ridurre le radiazioni
Al San Gerardo si è tenuto un convegno sulla riduzione delle radiazioni in ambito medico grazie all’Intelligenza Artificiale. Sono stati presentati sistemi di ricostruzione delle immagini che utilizzano tecnologie IA per migliorare la qualità delle radiografie e delle TAC. Sono stati mostrati esempi di come queste soluzioni permettano di ottenere immagini più dettagliate con meno esposizione ai raggi. L’evento ha coinvolto professionisti e ricercatori del settore sanitario.
Un convegno per parlare delle nuove frontiere dei sistemi delle ricostruzioni delle immagini con Intelligenza Artificiale in ambito medico. Parliamo di “Imaging TC2”, andato in scena alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori per la Precise Academy con la partecipazione di radiologi e clinici. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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