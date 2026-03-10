Al San Gerardo si fa anche la manicure | l' iniziativa pensata per le donne malate di tumore

All’Irccs San Gerardo di Monza è stato avviato un nuovo servizio chiamato “Mani in cura” in collaborazione con l’associazione Salute Donna. L’iniziativa offre alle donne malate di tumore la possibilità di ricevere una manicure, rappresentando un gesto di supporto e attenzione dedicato alle pazienti durante il percorso di cura. Il servizio è attivo nel reparto di oncologia dell’ospedale.

Una "coccola", ma non solo. Il grande valore che c'è dietro a questa iniziativa promossa in collaborazione con l'associazione Salute Donna Dietro a quel semplice gesto si nasconde un semplice ma importante progetto. Si chiama “Mani in cura” il servizio attivo all’Irccs San Gerardo di Monza e promosso in collaborazione con l’associazione Salute Donna. Le donne malate di tumore e in trattamento al Centro Ricerca Fase 1 del nosocomio di via Pergolesi possono regalarsi (gratuitamente) un momento di relax con trattamenti di manicure nei lunghi intervalli d’attesa prima di sottoporsi alle terapie. “Abbiamo pensato che offrire un... 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapiaÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie... ‘Mani in cura’, l’attesa della chemioterapia si trasforma in un momento di benessere: manicure gratuite al San Gerardo di MonzaMonza, 10 marzo 2026 – “Ci prendiamo cura di voi, in ogni dettaglio, non solo della malattia”. Una selezione di notizie su San Gerardo Temi più discussi: Il dono che continua a vivere - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Al San Gerardo una tecnologia di ultima generazione per la rieducazione del pavimento pelvico; Presidio al San Gerardo: Brianza in piazza contro i passi indietro sui diritti delle donne; Eccellenza e solidarietà: donato al San Gerardo dei Tintori di Monza dispositivo per rieducazione del pavimento pelvico. Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapiaUna pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo nasce Mani in Cura, un ... ilnotiziario.net Cure sempre più all’avanguardia al San GerardoSi chiama Phenix Liberty il nuovo dispositivo all’avanguardia destinato all’ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico del San Gerardo. È ... ilgiorno.it Questa è la Sala dei Fiocchi del Santuario di San Gerardo Maiella, luogo simbolo per tante famiglie che qui affidano al santo le loro speranze di maternità e protezione per i bambini. Un soffitto che non è solo decorazione, ma un mosaico di vita, fede e gratitud - facebook.com facebook