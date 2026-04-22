Al San Camillo la mammografia è intelligente | macchinari integrati con l' intelligenza artificiale

Al San Camillo Forlanini sono state adottate mammografie dotate di tecnologia intelligente, integrate con sistemi di intelligenza artificiale. L'Unità operativa di diagnostica per immagini in senologia utilizza macchinari di ultima generazione con questa integrazione. Questa innovazione coinvolge strumenti avanzati progettati per migliorare la qualità delle immagini e facilitare l'analisi dei risultati. La tecnologia rappresenta un passo avanti nell'ambito delle procedure di screening e diagnosi mammografica.