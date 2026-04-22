Al San Camillo la mammografia è intelligente | macchinari integrati con l' intelligenza artificiale
Al San Camillo Forlanini sono state adottate mammografie dotate di tecnologia intelligente, integrate con sistemi di intelligenza artificiale. L'Unità operativa di diagnostica per immagini in senologia utilizza macchinari di ultima generazione con questa integrazione. Questa innovazione coinvolge strumenti avanzati progettati per migliorare la qualità delle immagini e facilitare l'analisi dei risultati. La tecnologia rappresenta un passo avanti nell'ambito delle procedure di screening e diagnosi mammografica.
Mammografie “intelligenti” al San Camillo Forlanini. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale e mammografi di ultima generazione, l’Unità operativa semplice di dipartimento Diagnostica per Immagini in senologia ha messo a punto un intervento tecnologico profondo che coinvolge strumenti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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