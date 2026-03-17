Neonata di 40 giorni con un raro tumore al fegato salvata al Policlinico di Milano

Una neonata di 40 giorni è stata sottoposta a un intervento presso il Policlinico di Milano, durante il quale è stata rimossa una grande massa che interessava il lato sinistro del suo fegato. La piccola Jasmine è sopravvissuta all’operazione e la massa, che si trattava di un raro tumore epatico, è stata completamente asportata.

Alla piccola Jasmine di appena 40 giorni è stata asportata completamente una voluminosa massa epatica che occupava il lato sinistro del fegato. Operata al Policlinico di Milano, oggi sta bene e "potrà crescere senza limitazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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