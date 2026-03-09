La forza della gentilezza riflessioni e testimonianze a San Patrignano nell' evento di RomagnaBanca

A San Patrignano si è tenuto un evento organizzato da RomagnaBanca dedicato alla forza della gentilezza. Durante l'iniziativa sono state presentate riflessioni e testimonianze che evidenziano come la gentilezza possa essere un elemento di cambiamento. L'evento si è concentrato sulla sua capacità di influenzare aspetti sociali, culturali ed economici attraverso scelte quotidiane.

RomagnaBanca organizza un convegno con ospiti nazionali e oltre 600 studenti del territorio per promuovere cultura del rispetto e inclusione La gentilezza come motore di cambiamento, come scelta quotidiana capace di generare impatto sociale, culturale ed economico. È questo il cuore dell'evento "La forza della gentilezza", promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo, in programma sabato 14 marzo alle ore 9.15 all'Auditorium di San Patrignano (via San Patrignano 53, Coriano). In un mondo dove la spinta all'individualismo è sempre più forte, essere gentili è un atto di rivoluzione. Un modo semplice e genuino di avvicinarsi all'altro e creare un senso di comunità.