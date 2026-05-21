Giuseppe De Cesare Teate Scherma alle fasi finali dei campionati universitari per Cus Ud' A

Giuseppe De Cesare, atleta dello spadista teatino affiliato al circolo Teate Scherma, partecipa alle fasi finali dei campionati universitari rappresentando il Cus Ud'A. È il primo a raggiungere questa fase dal 2016, quando un altro atleta della stessa università aveva partecipato alla manifestazione. La sua presenza segna un risultato importante per il settore scherma dell’ateneo, che da anni cerca di ritrovare una posizione di rilievo in queste competizioni.

Lo spadista teatino Giuseppe De Cesare, in forze al circolo Teate Scherma, è il primo atleta dal 2016 a prendere parte alle fasi finali dei Giochi per conto dell'università D'Annunzio. Anche quest'anno si apre la sfida dei Campionati italiani universitari, che vede studenti e studentesse sfidarsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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