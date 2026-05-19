Campionati italiani Roma 2026 | le fasi finali dal 30 maggio al 4 giugno

Da sportface.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 maggio al 4 giugno, Roma ospiterà le fasi finali dei campionati italiani di scherma. L’evento si svolgerà nella capitale e coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni, pronti a competere nelle varie discipline della scherma. Le gare si terranno in strutture appositamente allestite e vedranno la partecipazione di numerosi qualificati, pronti a contendersi i titoli nazionali. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva nel settore.

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Gli appassionati si preparano a un altro grande appuntamento stagionale per la scherma: tutto sui campionati italiani a Roma Roma si prepara a vivere una settimana indimenticabile all’insegna dell’eccellenza sportiva nella scherma. Dal 30 maggio al 4 giugno 2026, la Terrazza del Pincio ospiterà i Campionati Italiani Frecciarossa, la manifestazione che celebra il meglio della scherma nazionale, unendo in un unico palcoscenico atleti olimpici e paralimpici in una festa di sport, bellezza e competizione. L’importanza del campionato è indubbia, ma la kermesse va ben oltre. La scelta della location non è casuale: la Terrazza del Pincio, con la sua vista mozzafiato su Piazza del Popolo e i tetti di Roma, offre uno scenario unico al mondo per gli schermidori azzurri. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 4

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