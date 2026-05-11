‘Aggiungi un posto al cinema’ | al via la campagna per rinnovare la platea del Parco Pareschi

È partita una nuova campagna di raccolta fondi per rinnovare la sala cinematografica nel quartiere. La proposta, promossa dall’associazione locale, si chiama “Aggiungi un posto al cinema” ed è attiva sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso. L’obiettivo è raccogliere 18.000 euro per sostenere il progetto di aggiornamento della struttura e migliorare l’esperienza degli spettatori. La campagna rimarrà aperta fino al raggiungimento della cifra stabilita.

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