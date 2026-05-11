‘Aggiungi un posto al cinema’ | al via la campagna per rinnovare la platea del Parco Pareschi
È partita una nuova campagna di raccolta fondi per rinnovare la sala cinematografica nel quartiere. La proposta, promossa dall’associazione locale, si chiama “Aggiungi un posto al cinema” ed è attiva sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso. L’obiettivo è raccogliere 18.000 euro per sostenere il progetto di aggiornamento della struttura e migliorare l’esperienza degli spettatori. La campagna rimarrà aperta fino al raggiungimento della cifra stabilita.
Arci Ferrara lancia ‘Aggiungi un posto al cinema’, la campagna di raccolta fondi attiva su Produzioni dal Basso, con un obiettivo di 18mila euro. I fondi serviranno ad acquistare 500 sedie ignifughe nuove per l'Arena estiva del Parco Pareschi, che il 3 giugno apre la sua 20esima stagione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Una borsetta al posto del solito barattolo dei popcorn: la trovata per l’uscita al cinema de “Il Diavolo veste Prada 2” è già viraleAvete mai pensato di poter portare al cinema una borsa di lusso… piena di popcorn? Negli Stati Uniti è già partita la corsa all’accessorio più...
La Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo. L’Italia è al 38esimo posto, boom del Costa Rica al 4 posto “per la stabilità e la qualità della vita sociale”Il rapporto annuale World Happiness Report 2026, che misura il livello di felicità e benessere nei diversi Paesi del mondo, pubblicato dal Wellbeing...