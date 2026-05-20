Cibo di strada dj set e i giochi dei nonni | il weekend dello Street Food a Paruzzaro

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giornate interamente dedicate al cibo di strada, all'intrattenimento e alla musica all'aperto. Sabato 23 e domenica 24 maggio piazza Municipio a Paruzzaro ospiterà l'edizione 2026 dello "Street Food Festival", una manifestazione a ingresso gratuito organizzata dalla Pro Paruzzaro in stretta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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