Dopo il gol segnato da Saelemaekers, Ibrahimovic e i dirigenti del Milan non hanno mostrato alcuna esultanza. Il Corriere della Sera, tramite Monica Colombo, ha indicato che negli ultimi 45 giorni ci sono stati cambiamenti all’interno del club. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa abbia portato a questa reazione, né sui motivi dietro il comportamento dei protagonisti. La notizia si concentra esclusivamente sull’evento e sui segnali di un’assenza di entusiasmo pubblico.

Il Corriere della Sera, con Monica Colombo, sta facendo capire da giorni qui che è accaduto nel Milan nell’ultimo mese e mezzo. Il crollo dei rossoneri non è dovuto alla guida tecnica ma a una serie di strane ingerenze che hanno prodotto lo straniamento agonistico di tanti calciatori nelle ultime partite. Dieci punti nelle ultime dieci partite. Un tracollo incredibilmente cominciato all’indomani della vittoria nel derby. Un tracollo davvero molto strano. Il Corriere della sera racconta che domenica sera, al gol del vantaggio segnato da Saelemaekers, solo Tare ha esultato. Gli altri dirigenti sono rimasti immobili. Se il Milan non avesse perso, Ibrahimovic (che nelle scorse settimana ha cominciato a chiamare personalmente i calciatori) non avrebbe avuto tutto il club nelle sue mani come invece è accaduto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al gol di Saelemaekers, Ibrahimovic e i dirigenti del Milan non hanno esultato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ibrahimovic e Allegri, lite sfiorata. Il clamoroso retroscena su Tare e il gol di SaelemaekersSi è scoperto che durante un evento, Allegri e Ibrahimovic sono stati coinvolti in una lite sfiorata.

Pagelle Milan-Cagliari 1-2: tutti bocciati, non basta il gol di SaelemaekersIl Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari nella 38ª giornata di Serie A, con tutti i giocatori valutati insufficiente nelle pagelle.

Temi più discussi: Milan, Ibrahimovic ha rischiato grosso: scortato per evitare il peggio | Libero Quotidiano.it; Gerry Cardinale è andato via subito dopo il fischio finale; Cruciani duro: Ibrahimovic? O fa l’uomo immagine o lo caccino. Se si intromette fa danni; Milan, 14° vittoria stagionale con un gol di scarto: è la 149° in carriera per Allegri.

. @Ibra_official e #Allegri, lite sfiorata. Il clamoroso retroscena su #Tare e il gol di #Saelemaekers - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Allegri e Ibrahimovic hanno litigato in un ristorante. Tare ha dovuto separarli fisicamente. reddit

Ultimi aggiornamenti: 26 mag 2026, 14:31Ha davvero del clamoroso quanto viene raccontato dalla collega Monica Colombo sulle pagine de Il Corriere della Sera. Sono due i retroscena che vengono specificati all'interno dell'articolo che provan ... calciomercato.com

Milan-Cagliari 1-1 al 45’: Borrelli riprende il vantaggio lampo di SaelemaekersDopo qualche minuto di attesa, per capire la situazione all’Olimpico, l’arbitro Guida fa comunque cominciare. Inizio complesso per il Cagliari, con Zé Pedro ammonito dopo neanche novanta secondi e il ... unionesarda.it