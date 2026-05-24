Il Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari nella 38ª giornata di Serie A, con tutti i giocatori valutati insufficiente nelle pagelle. Nonostante il gol di Saelemaekers, la squadra rossonera non è riuscita a ottenere il risultato. La partita si è disputata nel pomeriggio allo stadio 'San Siro'.

Pronti, via e il Milan è subito in vantaggio. È un'illusione, perché il gol di Saelemaekers fa pensare a una partita in discesa per gli uomini di Allegri, che praticamente smettono di giocare una volta segnato. I ritmi si abbassano, le occasioni finiscono. I rossoneri fanno il clamoroso errore di sottovalutare l'avversario, che non se lo fa dire due volte e la butta dentro sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da lì, dopo un po' comunque, c'è la timida reazione del Milan: un paio di occasioni, ma niente di clamoroso. Il primo tempo si conclude in parità e tra i fischi abbondanti del pubblico rossonero. Il secondo tempo si apre anche peggio, perché praticamente allo stesso modo il Cagliari trova anche il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Cagliari 1-2: tutti bocciati, non basta il gol di Saelemaekers

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