Al Dialma va in scena l' Iliade dei giovani della compagnia Oreade
Al Dialma, la compagnia Oreade presenta una versione dell’Iliade interpretata da giovani attori. Lo spettacolo si svolge il 26 maggio 2026 e vede coinvolti studenti e giovani artisti in una rappresentazione teatrale basata sul poema epico. La produzione è stata ideata e diretta da registi e formatori che hanno lavorato con i partecipanti per sviluppare la messa in scena. L’evento fa parte di un progetto culturale rivolto alla promozione del teatro tra i giovani.
La Spezia, 26 maggio 2026 – Un progetto culturale, ideato e condotto dai registi e formatori Danilo Puce e Sara Sabatini, che coinvolge un nucleo di tredici studenti spezzini di età compresa tra i 13 e i 18 anni, impegnati in un percorso di teatro-educazione che utilizza i grandi archetipi classici per decodificare il vissuto quotidiano. Il palcoscenico del centro giovanile Dialma Ruggiero di Fossitermi, ospita giovedì, a partire dalle 20.30, la messa in scena di un adattamento dell'Iliade interamente realizzato dai componenti della compagnia teatrale Oreade. Sul palco saliranno i giovani interpreti Gabriele Casavecchia, Elena Lazzeri, Giorgia De Biasi, Anna Bon Berdaguer, Jacopo Vitiello, Olivia Martinelli, Noemi Antenucci, Benedetta Piazza, Virginia Cresci, Giulia Pierotti, Matteo Tomà, Matteo Esposito e Tommaso Tivegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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