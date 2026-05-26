Al Dialma, la compagnia Oreade presenta una versione dell’Iliade interpretata da giovani attori. Lo spettacolo si svolge il 26 maggio 2026 e vede coinvolti studenti e giovani artisti in una rappresentazione teatrale basata sul poema epico. La produzione è stata ideata e diretta da registi e formatori che hanno lavorato con i partecipanti per sviluppare la messa in scena. L’evento fa parte di un progetto culturale rivolto alla promozione del teatro tra i giovani.

La Spezia, 26 maggio 2026 – Un progetto culturale, ideato e condotto dai registi e formatori Danilo Puce e Sara Sabatini, che coinvolge un nucleo di tredici studenti spezzini di età compresa tra i 13 e i 18 anni, impegnati in un percorso di teatro-educazione che utilizza i grandi archetipi classici per decodificare il vissuto quotidiano. Il palcoscenico del centro giovanile Dialma Ruggiero di Fossitermi, ospita giovedì, a partire dalle 20.30, la messa in scena di un adattamento dell'Iliade interamente realizzato dai componenti della compagnia teatrale Oreade. Sul palco saliranno i giovani interpreti Gabriele Casavecchia, Elena Lazzeri, Giorgia De Biasi, Anna Bon Berdaguer, Jacopo Vitiello, Olivia Martinelli, Noemi Antenucci, Benedetta Piazza, Virginia Cresci, Giulia Pierotti, Matteo Tomà, Matteo Esposito e Tommaso Tivegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Dialma va in scena l'Iliade dei giovani della compagnia Oreade

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