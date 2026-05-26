Notizia in breve

Una rappresentazione teatrale ha adattato l’Iliade di Oreade al Dialma, portando in scena un’interpretazione moderna del mito omerico. La produzione si concentra su temi come il conflitto, la crescita e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, utilizzando i personaggi e le situazioni dell’antico poema come metafore delle sfide di questa fase. La rappresentazione si svolge in un teatro locale, coinvolgendo attori e pubblico in un confronto tra passato e presente.