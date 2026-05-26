Iliade di Oreade al Dialma
Una rappresentazione teatrale ha adattato l’Iliade di Oreade al Dialma, portando in scena un’interpretazione moderna del mito omerico. La produzione si concentra su temi come il conflitto, la crescita e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, utilizzando i personaggi e le situazioni dell’antico poema come metafore delle sfide di questa fase. La rappresentazione si svolge in un teatro locale, coinvolgendo attori e pubblico in un confronto tra passato e presente.
L’attualizzazione del mito omerico come strumento di indagine psicologica per esplorare le dinamiche della transizione adolescenziale. Il palcoscenico del centro giovanile Dialma Ruggiero di Fossitermi, ospita la messa in scena di un adattamento dell’ Iliade interamente realizzato dai componenti della compagnia teatrale Oreade. La rappresentazione, in programma giovedì a partire dalle 20.30, gode del patrocinio del Rotary Club La Spezia e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. Il progetto culturale, ideato e condotto dai registi e formatori Danilo Puce e Sara Sabatini, coinvolge un nucleo di tredici studenti spezzini di età compresa tra i 13 e i 18 anni, impegnati in un percorso di teatro-educazione che utilizza i grandi archetipi classici per decodificare il vissuto quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
’The End’ di Fuoriluogo al Dialma. La morte a nudo sul palcoscenicoStasera alle 20 al Dialma Ruggiero si concluderà la rassegna Fuori Luogo 15 con lo spettacolo ‘The End’ di Fuoriluogo.
Un ’Amore orbo’ e tragicomico. Compagnia degli Evasi al DialmaAl Dialma, la compagnia degli Evasi porta in scena un “Amore orbo” che mescola elementi tragicomici.
Argomenti più discussi: Iliade di Oreade al Dialma; Dalle pagine omeriche al racconto dei conflitti dell’adolescenza: i ragazzi di Oreade sul palco del Dialma.
Iliade di Oreade al DialmaL’attualizzazione del mito omerico come strumento di indagine psicologica per esplorare le dinamiche della transizione adolescenziale. Il palcoscenico del centro giovanile Dialma Ruggiero di Fossiterm ... lanazione.it
Dalle pagine omeriche al racconto dei conflitti dell’adolescenza: i ragazzi di Oreade sul palco del DialmaI teenager della compagnia teatrale adolescenziale Oreade portano in scena al Dialma Ruggiero della Spezia (in via Monteverdi, 117) uno spettacolo ... cittadellaspezia.com