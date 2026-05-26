Al Complesso San Michele di Salerno la mostra Spazi Atemporali | in esposizione l’arte di Bartolomeo Gatto
Giovedì 28 maggio alle 18.30 si terrà al Complesso San Michele di Salerno la presentazione della mostra “Spazi Atemporali”. La mostra espone le opere del Maestro Bartolomeo Gatto. In quella occasione si svolgerà anche la conferenza stampa e il vernissage dell’esposizione.
Giovedì 28 maggio, alle ore 18.30, presso il Complesso San Michele, si terranno la conferenza stampa e il vernissage della mostra “Spazi Atemporali”, dedicata all’opera del Maestro Bartolomeo Gatto. L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Opificio Art, in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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