Visita guidata al complesso di San Michele in Bosco

Oggi si tiene una visita guidata al complesso di San Michele in Bosco, situato sulla cima di un colle che offre una vista panoramica su Bologna, la pianura circostante e le montagne alpine. Il complesso include l’ex-monastero degli Olivetani e la chiesa adiacente, entrambi edifici storici che si affacciano sulla città e sui paesaggi naturali circostanti. La visita permette di esplorare queste strutture e di apprezzare il loro contesto architettonico e paesaggistico.

L’imponente complesso di San Michele in Bosco comprende l’ex-monastero degli Olivetani e la relativa chiesa e sorge alla sommità del colle omonimo, uno splendido balcone su Bologna e e sulla pianura fino alla catena alpina.Di origini remotissime, venne ricostruito e ampliato in diverse epoche. La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Rovato: visita guidata al santuario di Santo Stefano e alla chiesa di San MicheleUn percorso intenso e suggestivo tra fede, memoria e immagini che attraversano i secoli.