Al centro sociale Primavera manifesti e locandine in mostra

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inaugurata domenica 24 maggio, si avvicinano gli ultimi giorni per visitare la mostra 'Galleria di Locandine: espressione di creatività e design', aperta fino a sabato 30 maggio. Nei locali della biblioteca del Centro Sociale Primavera di via Angeloni 56, ha preso il via presenziata anche dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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