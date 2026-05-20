Mostra di pittura e disegno al Centro Sociale Vittorio Veneto di Latina
Al Centro Sociale Vittorio Veneto di Latina si tiene una mostra di pittura e disegno organizzata dall’Accademia degli Studi e delle Arti. La manifestazione presenta le opere realizzate dagli studenti del corso di pittura dell’istituto, che coinvolge un gruppo numeroso e attivo. La mostra è aperta al pubblico e si svolge presso le sale del centro, offrendo una panoramica delle creazioni artistiche dei partecipanti. La mostra rappresenta uno degli eventi promossi dall’Accademia all’interno delle attività del centro sociale.
Tra le tante attività dell’Accademia degli Studi e delle Arti del Centro Sociale Vittorio Veneto c’è il corso di pittura seguito da un nutrito e appassionato gruppo di alunni.Da settembre a maggio, seguiti dalla docente Daniele Pandolfi, gli artisti in erba imparano tecniche diverse, dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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