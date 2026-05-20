Mostra di pittura e disegno al Centro Sociale Vittorio Veneto di Latina

Al Centro Sociale Vittorio Veneto di Latina si tiene una mostra di pittura e disegno organizzata dall’Accademia degli Studi e delle Arti. La manifestazione presenta le opere realizzate dagli studenti del corso di pittura dell’istituto, che coinvolge un gruppo numeroso e attivo. La mostra è aperta al pubblico e si svolge presso le sale del centro, offrendo una panoramica delle creazioni artistiche dei partecipanti. La mostra rappresenta uno degli eventi promossi dall’Accademia all’interno delle attività del centro sociale.

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