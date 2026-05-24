Akragas-Valderice finale play off per l' Eccellenza | sfida secca il 31 maggio

La finale dei play off regionali tra Akragas e Valderice si disputerà domenica 31 maggio su un campo neutro. La partita deciderà quale squadra accederà all’Eccellenza, categoria superiore. La sfida sarà secca e rappresenta l’ultimo ostacolo prima di ottenere la promozione.

Sarà Akragas-Valderice la finale play off regionale: in palio l'Eccellenza. L'ultimo ostacolo verso la categoria superiore passa dalla sfida conclusiva della stagione, in programma domenica 31 maggio in campo neutro.La sede della finalissima sarà ufficializzata martedì dalla Lega, ma una cosa è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valderice - Gemini LIVE | Playoff Promozione Sicilia | Diretta Calcio

Notizie e thread social correlati

Akragas, la corsa verso l’Eccellenza passa dalla finale playoff: si giocherà il 31 maggioL’Akragas si prepara a disputare la finale playoff il prossimo 31 maggio, dopo aver superato la semifinale regionale ai calci di rigore contro la...

Play-off Akragas: Cipolla guida la sfida decisiva contro Pro RagusaDomenica alle 16,30 si gioca la partita di play-off tra Akragas e Pro Ragusa allo stadio Totò Russo di Aragona.

Temi più discussi: Per Valderice e Akragas il sogno Eccellenza continua; Akragas, domenica di riposo in attesa della finale del 31 maggio; Akragas, la corsa verso l’Eccellenza passa dalla finale playoff: si giocherà il 31 maggio; L’Akragas vola in finale playoff: decisivi i rigori, Manna protagonista della sfida.

Akragas, la corsa verso l’Eccellenza passa dalla finale playoff: si giocherà il 31 maggioL'avversaria dei biancazzurri sarà la squadrà che uscirà vittoriosa dalla semifinale tra Valderice e Oralndina. La partita si giochrà ancora una volta in campo neutro. Gli uomini di mister Catania son ... agrigentonotizie.it

Akragas, missione compiuta: batte l’Avola e conquista la finale dei play off PromozioneL’Akragas SLP conquista la finale regionale dei playoff di Promozione al termine di una battaglia intensa e carica di tensione sportiva. Sul neutro di Avola, contro una Jonica combattiva e organizzat ... quilicata.it