Un piccolo teatro di montagna a Petralia Soprana si rinnova la Sala polifunzionale del Comune

A Petralia Soprana è stata inaugurata la nuova dotazione tecnologica della Sala polifunzionale del Comune, situata nei locali dell’ex chiesa di Sant’Antonio. La struttura, che da tempo ospita eventi culturali e sociali, si rinnova con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità. La sala è un punto di riferimento per le attività locali e si prepara a nuove iniziative grazie agli aggiornamenti tecnologici recentemente implementati.

È stata inaugurata la nuova dotazione tecnologica della Sala polifunzionale del Comune di Petralia Soprana, situata nei locali dell’ex chiesa di Sant’Antonio, da tempo punto di riferimento per le attività culturali e sociali del territorio. L’intervento è stato realizzato grazie a un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Il Carnevale delle Madonie: gran finale a Pianello di Petralia SopranaSi avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione... "Donna e cinema - Corti d'autore" a Petralia Soprana: le storie femminili attraverso il linguaggio cinematograficoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...